В районе Тургутлу турецкой провинции Маниса увековечили память основателя Азербайджанской Демократической Республики Мамед Эмина Расулзаде.

В соответствии с решением, принятым по инициативе филиала Азербайджанской Культурной Ассоциации в Тургутлу и с разрешения местного муниципалитета один из главных парков, расположенный на улице Фатих квартала Эргенекон, был назван в честь основателя АДР Мамед Эмина Расулзаде. Работники муниципалитета установили в парке соответствующую табличку.

Азербайджанская Культурная Ассоциация выразила благодарность главе муниципалитета Тургутлу Четину Акыну и главе филиала Ассоциации Уналу Кагба.

Minval.az