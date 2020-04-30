Компания AB InBev Efes, выпускающая пиво «Клинское», BUD Light, Corona Extra и Hoegaarden, начала производить гели для дезинфекции рук. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на компанию.

В ближайшее время на мощностях партнера компания выпустит около 9000 литров антисептика, а позднее начнет производство на собственных мощностях.

Компания будет безвозмездно передавать гели больницам, благотворительным фондам, а также фермерам, занимающимся посевными работами. Гели производятся по одному из рецептов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов.

Minval.az