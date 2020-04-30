Актер Харрисон Форд по ошибке пролетел на небольшом самолете над ВПП аэропорта Хоторна на юге Калифорнии, опасно сблизившись с другим самолетом, который взлетал.

Инцидент расследует Федеральное управление гражданской авиации США, сообщили в ведомстве изданию Hollywood Reporter.

Представитель актера рассказал Fox News, что Форд не расслышал инструкции диспетчера, поэтому совершил ошибочный маневр. «Он немедленно признал ошибку и извинился перед дисчетчером», — добавил он.

Цель полета, по его словам, была технической: актер сел за штурвал, чтобы поддержать самолет Aviat A-1C Husky в рабочем состоянии. В результате инцидента никто не пострадал.

Инцидент произошел 24 апреля. Расстояние между самолетами составило примерно 1100 метров.

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