Компания Starbucks сообщила о падении во втором квартале глобальных сопоставимых продаж на 10% из-за последствий пандемии коронавируса.

Как передает «Коммерсантъ», сопоставимые продажи учитывают данные о магазинных продажах за аналогичный период в прошлом году без учета эффекта от расширения сети. Для компании это стало первым с 2009 года квартальным падением по этому показателю. Главная причина — снижение потребительской активности на двух ключевых для Starbucks рынках: США и Китая. Сопоставимые продажи в США упали на 13%, в Китае — на 50%.

Выручка Starbucks во втором квартале упала на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 6 млрд долларов США. Чистая прибыль упала с 663,2 млн долларов США, или 0,53 доллара США на акцию, до 328,4 млн долларов США, или 0,28 долларов США на акцию. Во втором квартале было открыто 255 новых кофеен Starbucks (+6%), теперь их общее количество в мире 32050.

Количество покупок в кофейнях уменьшилось на 13%, средняя сумма чека выросла на 4%. В прогнозах на текущий квартал Starbucks указала, что ожидает еще более тяжелых последствий для своего бизнеса. Прогнозы итогов года компания сделать пока не готова, учитывая текущую ситуацию. Около половины кофеен Starbucks в США пока не работают, остальные обслуживают лишь автомобилистов и осуществляют доставку заказов на дом.

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