Певец и первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что «Крокус Экспо» планирует развернуть 1,5 тысячи коек на своей территории для больных коронавирусом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём Telegram-канале сообщал, что два госпиталя на 1,5 тысячи инфекционных коек каждый планируют открыть в парке «Патриот» и в «Крокус Сити Холле».

«Это правда. Действительно, такая задача перед нами поставлена. Мы этим сейчас активно занимаемся… Я сейчас не готов назвать точные сроки, но могу сказать, что это будет очень быстро. Я думаю, что это вопрос нескольких недель», — уточнил Агаларов во время онлайн-конференции.

Minval.az