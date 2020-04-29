Анкара готова к любым посильным шагам в борьбе с пандемией коронавируса нового типа (Covid-19 ). Об этом говорится в письме, адресованном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президенту США Дональду Трампу.

Послание турецкого лидера было доставлено на военно-транспортном самолете ВВС Турции с грузом медицинской помощи, приземлившимся накануне на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Эрдоган выразил надежду на то, что «скромная помощь, направленная Турцией США, внесет вклад в борьбу с пандемией и поможет лечению американских граждан».

«Убежден, что совместными усилиями мы сломим пандемию. Уроки, которую будут извлечены из кризиса, а также меры, предпринятые нашими странами, позволят обеспечить более высокий уровень защиты здоровья населения. Турция не сомневается в потенциале американского народа, который в короткие сроки сможет побороть кризис пандемии», — говорится в послании.

Эрдоган отметил, что события в регионе, в том числе в Сирии и Ливии, демонстрируют значимость тесного взаимодействия и союзничества Анкары и Вашингтона.

«Можете быть уверены, что Турция и впредь будет демонстрировать глубокую солидарность в качестве надежного и сильного партнера США», — пишет далее турецкий лидер.

Эрдоган выразил надежду на то, что Конгресс и американские СМИ в период после пандемии примут во внимание фактор солидарности Турции, что позволит им «более глубоко осознать» значимость стратегических связей с Анкарой и делать ставку на тесное взаимодействие в борьбе с совместными вызовами, стоящими перед двумя странами.

«Можете быть уверены, что Турция и впредь будет демонстрировать посильную солидарность с США в качестве надежного и тесного партнера Вашингтона. Эта солидарность будет проявлена как в период борьбы с пандемией, так и в последующий период нормализации», — говорится в письме президента Турции.

Президент Турции в своем письме отметил значимость углубления экономического взаимодействия с США с выведением уровня товарооборота до заявленных лидерами двух стран 100 миллиардов долларов в год.

Minval.az