Военные Республики Корея не отмечают необычной активности в КНДР на фоне слухов о болезни председателя Госсовета Ким Чен Ына.

Как передает ТАСС, об этом заявил в среду южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду в ходе встречи с депутатами парламента.

«Данные нашей разведки говорят о том, что в Северной Корее не происходит ничего странного или необычного», — подчеркнул он. Чон Гён Ду указал, что, судя по всему, Ким Чен Ын продолжает в обычном порядке выполнять свои обязанности на посту главы государства.

«В качестве министра обороны я очень серьезно слежу за этой ситуацией, мы проверили все обстоятельства [исчезновения Ким Чен Ына] — не только военные, но и с точки зрения коронавируса», — отметил глава оборонного ведомства. Он добавил, что представители разведки Южной Кореи и США ведут обмен соответствующей информацией на ежедневной основе.

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