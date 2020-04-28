Накануне опубликованное Пентагоном видео с якобы изображением НЛО было плохого качества и непонятное. Об этом заявил РИА «Новости» российский космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

«Может быть, какая-то и была «тарелка», может быть, рукотворный человеческий объект какой-то», — полагает Сураев.

По его словам, в черно-белой видеозаписи, только заметны какие-то контуры. Космонавт не может с точностью сказать, что на видео виден космический корабль НЛО.

Сам Сураев признался, что слабо верит, что инопланетяне посещают Землю на своих космических кораблях. «Что это было на самом деле — не знаю», — заключил космонавт.

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