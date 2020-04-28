Бывший шеф-повар лидера КНДР Ким Чен Ына Кендзи Фудзимото рассказал о том, каких гастрономических пристрастий придерживался политик несколько лет назад. Оказалось, северокорейский лидер не отказывал себе в деликатесах и элитном алкоголе, передаёт «Лайф» со ссылкой на Mirror.

У лидера КНДР, которого не видели с тех пор, как он председательствовал на встрече 11 апреля, «необычайный» аппетит. Фудзимото рассказал, что Ким Чен Ын мог за вечер съесть дорогостоящий стейк из мраморной говядины кобе с сыром эмменталь и запить всё это двумя бутылками шампанского Cristal по 175 фунтов стерлингов каждая.

Кроме того, Ким Чен Ын обожает японское мраморное мясо вагю (Wagyu) и фуа-гра, которые могут стоить до 240 фунтов стерлингов. Также лидер КНДР является поклонником деликатесного супа из акульих плавников, отметил Фудзимото. При этом все эти блюда отличаются крайне высокой калорийностью.

Как уточняет издание, на этой диете северокорейский лидер поправился до 127 килограммов. Теперь индекс массы его тела (ИМТ), который помогает определить, находится ли вес в пределах нормы или нет, составляет 44,9. Согласно интерпретации показателей по Всемирной организации здравоохранения, ИМТ выше 40 классифицируется как «очень резкое ожирение».

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