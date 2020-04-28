Американским компаниям стало негде хранить лишнюю нефть, и они начали заключать контракты на временное размещение сырья в Стратегическом нефтяном резерве США. Об этом пишет Bloomberg.

Министерство энергетики США еще 14 апреля сообщило, что обсуждает с местными нефтяными компания возможности сдачи в аренду объемов в стратегическим резерве страны для хранения сырья. Тогда говорилось, что основные объемы нефти могут поступить в резерв в мае-июне 2020 года.

По данным собеседника агентства, ведомство в итоге заключило контракты на аренду компаниями объема, соответствующего 23 миллионам баррелей. По информации Bloomberg, в апреле американские нефтяники уже закачали в резерв 1,1 миллиона баррелей. Получить назад свое сырье компании могут до марта 2021 года. С них будет удержана небольшая доля в качестве платы за хранение.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон на фоне исторического падения цен на нефть воспользуется моментом для пополнения стратегического резерва дешевым сырьем. В планах Соединенных Штатов закачать в хранилища до 75 миллионов баррелей. Трамп добавил, что впервые за долгое время государственные нефтяные резервы будут полностью заполнены.

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