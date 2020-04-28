Серийное производство и тестирование отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких продолжается на фабрике компании Arçelik а районе Черкезкей в Стамбуле.

Аппараты были разработаны за считанные недели совместными усилиями 120 инженеров четырех крупных компаний Турции — Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine и Biosys. Проект курирует Минздрав и Министерство промышленности и технологий Турции, передает «Анадолу».

Как сказал представитель компании Arçelik Огузхан Озтюрк, после начала пандемии коронавируса нового типа Министерство промышленности и технологий Турции начало переговоры с компанией Biosys.

«Biosys является стартапом компании Arçelik, ранее получившим поддержку правительства. ASELSAN, Baykar и Министерство промышленности и технологий начали разработку отечественных аппаратов ИВЛ, а для серийного производства были выбраны производственные мощности Arçelik Garage», — сказал Озтюрк.

На производстве задействованы 50 работников. Начиная с мая месяца это число увеличится втрое.

Планирует ежедневно выпускать по 250 аппаратов ИВЛ, то есть более пяти тысяч в месяц.

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