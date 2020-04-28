29 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром будет туман, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-12, днем 15-19 градусов тепла, в Баку ночью 10-12, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

28 апреля в районах Азербайджана в течение дня местами ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Ночью и утром туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12, днем 18-22 градусов тепла, в горах ночью 3-7, днем 7-12 градусов тепла.

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