Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом юридический механизм компенсаций родственникам погибших при крушении самолета МАУ под Тегераном, который в январе был по ошибке сбит иранскими военными.

«Мы очень детально прошлись по вопросу компенсаций с точки зрения формирования для этого юридических механизмов», — сообщил Кулеба на брифинге во вторник.

По словам министра, Украина будет настаивать как на выплате компенсаций близким жертв этой трагедии, так и на «установлении абсолютно всех ее обстоятельств и привлечении к ответственности виновных».

Кроме того, добавил Кулеба, Украина по-прежнему настаивает на передаче ей бортовых самописцев с последующим решением о месте их расшифровки и на их исследовании с участием стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

Minval.az