Американские спецслужбы более десятка раз предупреждали президента США Дональда Трампа об опасности коронавируса. Об этом стало известно газете The Washington Post.

По данным нынешних и бывших чиновников, беседовавших с изданием, разведка предупреждала в течение января и февраля о распространении коронавируса в США, а также утверждала, что китайские чиновники скрывают масштаб распространения вируса и число погибших от него.

Как отметили собеседники издания, Трамп не воспринял эти предупреждения всерьез. В частности, он отказывался формировать целевую группу Белого дома по коронавирусу. Кроме того, заместитель советника по национальной безопасности Мэтью Поттингер призывал к прекращению авиасообщения с Европой еще в феврале. Однако Трамп пошел на такой шаг только в мае.

Американские СМИ также сообщали, что разведывательные агентства США начали собирать информацию о появившемся в Китае новом типе коронавируса еще в ноябре. Как утверждают источники, эти сведения были доложены Трампу в начале января. Однако сам президент заявлял, что узнал о серьезности коронавируса только незадолго до введения США ограничений на поездки в Китай, которые вступили в силу 2 февраля.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу. Трамп в свою очередь пообещал привлечь Китай к ответственности и выдвинуть финансовые претензии.

Minval.az