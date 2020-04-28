Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что мир сможет вернуться к нормальной жизни не раньше чем через один-два года, даже если эпидемия будет взята под контроль.

«Мы не вернемся к нормальной жизни раньше чем через один-два года. Мы можем выйти из этого первого этапа, разработав систему, которая будет функционировать без риска возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования эпидемии», — заявил Гейтс в интервью французскому изданию Figaro, передает РИА Новости.

Предприниматель добавил, что благодаря «системам тестирования и отслеживания страны смогут быстро определять области заражения и контролировать их», однако люди не смогут вернуться к совершенно нормальной жизни, потому что они «будут очень обеспокоены возможностью заразиться и резко изменят свой образ жизни».

«Даже правительственные решения не заставят их ходить на стадионы до тех пор, пока не будет доказано, что лечение или вакцинация сделали смертельный исход только остаточным риском», — отметил Гейтс.

Он подчеркнул, что несмотря на то что развивать методы лечения сейчас очень важно, только вакцина сможет обеспечить возвращение к обычной жизни.

«Абсолютно необходимо работать над методами лечения, которые могут начать использоваться намного проще, чем вакцины, потому что нет необходимости тестировать их в таком большом масштабе… Но чтобы мир вернулся к нормальному состоянию, нам понадобятся либо чрезвычайно эффективные методы лечения, либо вакцина. Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни», — добавил Гейтс.

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