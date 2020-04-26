Министр энергетики России Александр Новак призвал не относиться слишком серьезно к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

«Я не считаю, что к этой истории нужно относиться слишком серьезно, как будто вся нефть теперь будет стоить дешевле. Это, во-первых, бумажная торговля, это не торговля живой нефтью, это так называемые фьючерсы. В последний момент они уже были никому не нужны, и поэтому продавались по бросовой цене», — цитирует его РИА Новости.

Глава Минэнерго пояснил, что это особая ситуация, которая не имеет никакого отношения к реальному рынку нефти.

По его словам, в скором времени стабильность на нефтяном рынке восстановится. «Ну, мы видели, что буквально на следующей неделе $8-10 за баррель, сегодня это порядка $16-17 за баррель. По мере того, что ситуация будет балансироваться, я думаю, и цены будут более стабильны и понятны», — подытожил Новак.

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