Переговорный процесс вокруг поэтапного варианта уже подходит к заключительному туру. Об этом заявил экс-глава спецслужб Армении Давид Шахназарян.

«Ничего неожиданного для меня не произошло, потому что я всегда говорил, что Пашинян обсуждает как раз поэтапный вариант. Это означает, в первую очередь, как сказал Лавров, выведение вооруженных сил (Армении – ред.) территорий (пяти районов), а, во вторую очередь, открытие некоторых коммуникаций, что не будет работать, какой-то временный статус Нагорного Карабаха, что не исключает его включение в состав Азербайджана. Очевидно, что эти территории вернут азербайджанцам. А остальные вопросы — статус Нагорного Карабаха, что какое-то время должно быть реализовано референдумом, даже вопрос миротворцев, в том числе создание зон совместного проживания армян и азербайджанцев на территории Нагорного Карабаха, будут закреплены в этом документе, которые являются вопросами, подлежащему обсуждению в будущем», — заявил Шахназарян в интервью изданию News.am.

По его словам, власти Армении скрывают от своей общественности ход переговоров вокруг карабахского вопроса.

«Пашинян, если помните, в первые дни прихода к власти сказал, что не продолжит переговоры с того пункта, который остался от прежних властей, он мол ведет переговоры со своего пункта. Лавров выявил этот самый «пункт» Пашиняна, это означает возвращение некоторых территорий, а остальные вопросы, в том числе статус Нагорного Карабаха, оставить на будущие переговоры. В этом суть переговоров действующей власти Армении. Лавров упоминает о встрече в Москве, состоявшейся 15 апреля прошлого года, во время которой на столе переговоров находился такой документ, и после этого они продолжались вокруг именно этого документа. В дальнейшем переговоры продолжились в Вашингтоне — 4 июня, Нью-Йорке — 24 сентября, Братиславе — 4 декабря и уже в этом году в Женеве — 28-30 января, на котором подробно были обсуждены элементы реализации этих пунктов.

МИД Армении и, вообще, армянская сторона продолжает скрывать действительность, продолжает лгать. Делаются абсурдные, противоречащие друг другу заявления: Никол Пашинян говорил, что решение должно удовлетворить Армению, Карабах и Азербайджан, а Зограб Мнацаканян утверждал, что «каких-либо переговоров нет», «это консультации», «на столе нет какого-либо документа», — сказал Шахназарян.

Лавров зафиксировал также исторически самый низкий уровень армяно-российских отношений сегодня, сказал Шахназарян.

«Уверен, переговорный процесс вокруг поэтапного варианта уже подходит к заключительному туру, потому что глава МИД России Сергей Лавров сказал, что этот документ на столе, были переговоры, и он должен быть подписан. Это был призыв в адрес властей Армении, в первую очередь, Пашиняна, что пора уже быть искренними с обществом республики и не скрывать реальность, что и делает вот у же два года премьер-министр РА. Это в каком-то плане было и предупреждением о том, что если власть Армении продолжит скрывать реальность от общества, то Россия просто начнет сама говорить с обществом РА. Лавров говорил не от своего имени, он говорил от имени сопредседателей МГ ОБСЕ и представлял единое мнение стран-сопредседателей, и это было чересчур неожиданно для властей РА. Лавров описал и армяно-российские отношения. Говоря о российском газе для Еревана, он заявил, что стратегическое партнерство должно действовать не только в этой области, и, когда несколько лет назад ситуация в армяно-российских отношениях была иной, то в то время это был политический вопрос. Но сейчас, когда есть судебные разбирательства, такое отношение к российским компаниям, то отношения уже отнюдь нестратегические, и вести переговоры вокруг цены на газ нужно не с политическим руководством России, а с продавцом газа», — отметил Шахназарян.

Давид Шахназарян отметил, что Армения потерпела полное поражение в международных отношениях.

«Провалены по всем направлениям: экономическому, социальному, инвестиционному и, в первую очередь, потерпела полное поражение внешняя политика. Армения имеет отношения на самом низком уровне не только со стратегическим партнером Россией, но и та же ситуация наблюдается в отношениях с Соединенными Штатами, здесь вообще нет повестки. Другая страна-сопредседатель МГ ОБСЕ Франция, которая в прошлом году активизировала отношения с Азербайджаном и даже реализует весьма масштабные программы в военно-технической сфере. То есть позорная ситуация вырисовывается не только в вопросе урегулирования Нагорно-карабахской проблемы, но и во внешней политике в целом. Пашинян перевел «революцию» во внешнюю политику и процесс Карабахского урегулирования. Как он говорил: «Я реализовал микрореволюцию в вопросе урегулирования Карабахского вопроса». Пошел, сказал сопредседателям Минской группы ОБСЕ: «Я сделал революцию, надо все начать заново», что было очень выгодно Азербайджану, официальный Баку даже мечтать не мог о подобной возможности», — отметил он.

Он также дал свою оценку заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.

«Если бы так поступили с каким-нибудь другим государством, я бы сказал, что это нелепо, но в этом случае – это трагично. Подобный стиль работы в международных отношениях неприемлем, и именно по этой причине сегодня нигде в мире не относятся серьезно к власти Пашиняна. Оставим в сторону то, правильно или неправильно говорит Лавров, подобным языком и с подобной лексикой с союзниками не говорят. Кроме того с 1992 года Армения всегда была на одной стороне с мировым сообществом, а Азербайджан – на другой. Сегодня ситуация полностью изменилась, и Лавров констатировал это еще год назад. Азербайджан получил возможность представлять международному сообществу доводы, причины, которые будут обосновывать наступательные действия Баку, возникновение новой войны. Кроме того, команда по внешней политике Армении очень слаба, и по каждому поводу констатируем нелепые случаи», — отмечает Давид Шахназарян.

Minval.az