Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не идеальна. Такое мнение министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале, передает РИА Новости.

По его словам, «никто не совершенен», но со своей ролью ВОЗ вполне справляется. При этом государства до последнего времени претензий по ее работе не высказывали, добавил министр.

Нападки же некоторых стран на ВОЗ, по мнению главы МИД, политизированы. «Проявляется, на мой взгляд, стремление оправдать те или иные действия, которые были слишком запоздавшими, слишком недостаточными [для борьбы с коронавирусом]», — добавил Лавров.

Лавров также отметил, что коронавирус и ВОЗ стали причиной для противоречий среди стран G20.

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