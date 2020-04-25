В ближайшие пять лет в Беларуси, скорее всего, появится новая конституция. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую конституцию», — сказал Лукашенко.

Свое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника. По словам Лукашенко, если бы послание президента страны состоялось вовремя, по целому ряду вопросов были бы даны ответы. В их числе предстоящие президентские выборы в Беларуси. «Тут можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по конституции, как я и обещал», — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского лидера, послание президента отложено на некоторое время. Один из вариантов его проведения — совместить с предвыборной программой нынешнего главы государства. «Это одна из идей. Я недавно буквально пришел к такой идее. Может быть, еще что-то появится», — добавил Лукашенко.

Minval.az