Telegram анонсировал безопасные групповые видеозвонки, которые будут доступны в мессенджере в 2020 году. Об этом компания рассказала в своем блоге.

«Видеозвонки в 2020 году очень похожи на обмен сообщениями в 2013 году: приложения либо безопасны, либо удобны для использования, но не всё вместе. Мы хотим это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году», — говорится в сообщении компании.

Точная дата запуска видеозвонков не называется, о ней обещают рассказать позже.

В этом же сообщении Telegram отчитался о росте аудитории до 400 миллионов пользователей в месяц. Каждый день в мессенджере регистрируется 1,5 миллиона новых пользователей. Компания также утверждает, что на фоне пандемии и самоизоляции Telegram стал самым загружаемым приложением в категории «Соцсети» в более чем 20 странах.

Minval.az