Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин в интервью порталу «События» оценил негативную реакцию на свою работу.

Он считает, что Чулпан Хаматову зря критикуют за съемки в сериале. «Я не понимаю, зачем татары обижают своих. Я считаю, что этим нужно гордиться. Ваша актриса, татарка, делает вашу культуру популярной для огромного количества людей», — сказал он, добавив, что не понимает, зачем ее надо гнобить и оскорблять. «Но, по-моему, у нее есть уже достаточный иммунитет и закалка к подобным нападкам, и она это воспринимает адекватно и спокойно», — добавил он.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» был опубликован в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна». Переведен на 34 языка мира. По сюжету книги и снятого по ней сериала, зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь.

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