Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Патриарху армянской церкви Турции Сааку Машаляну.

В послании главы государства подчеркивается, что власти Турции «ни при каких обстоятельствах не допускали и не допустят дискриминации ни одного из граждан страны из-за его вероисповедания и идентичности».

«Мы не позволим достичь своей цели кругам, которые пытаются обратить во вражду исторические реалии, игнорируя при этом наше единство, рожденное в сердце Анатолии», — говорится в обращении, которое приводит «Анадолу».

Президент Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян и всех жителей Османского Государства, погибших «в ужасающих условиях» Первой мировой войны.

Турецкий лидер отметил, что «из прошлого следует черпать лишь силы для совместного построения будущего на основе идеалов, общих для всего человечества».

Minval.az