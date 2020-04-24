Жительница Андалусии Ана дель Валье, которой исполнилось 106 лет, заразилась коронавирусом и вылечилась. Любопытно, что в детстве женщина переболела испанским гриппом, пишет Malaga Hoy.

Невестка долгожительницы рассказала, что дель Валье заболела «испанкой» в семь лет. Во время этой пандемии умерла сестра Аны.

«Она жила в сельской местности, однажды мать послала ее за молоком, а после девочку нашли лежащей у дуба с лихорадкой от испанского гриппа», — рассказала родственница пожилой женщины.

Ана дель Валье заразилась в доме престарелых, где проживала в последнее время.

На сегодня женщина уже выздоровела. Три теста на COVID-19 показали, что она полностью здорова. Сейчас Ана живет со своими родными.

Напомним, что пандемия «испанки» стала самой смертоносной вспышкой отдельной болезни в истории человечества. По оценкам специалистов, она вызвала от 20 до 50 миллионов случаев смерти во всем мире.



Minval.az