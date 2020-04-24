Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что возможное назначение бывшего лидера Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в украинское правительство говорит о том, что у власти закончилась «скамья запасных». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я считаю, что этот пример, про который вы спрашиваете, ярко демонстрирует, что «скамья запасных» закончилась, она превратилась в табуретку. В то же время, не ждите, пожалуйста, от меня каких-то личных оценок. Я твердо настаиваю: есть государственная ответственность, есть государственный интерес и какие-либо личные отношения нужно отбросить», — порассуждал Порошенко.

Он добавил, что партия «Европейская солидарность» не поддержит кандидатуру Саакашвили и не будет голосовать в Верховной Раде за «прихоти власти», передает «Интерфакс-Украина».

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