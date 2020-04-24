Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Китаю платой за нынешний мировой кризис с коронавирусом. Он обвинил КНР в том, что из-за их действий «было потеряно огромное количество жизней».

Майк Помпео вновь обвинил Китай в том, что они могли скрывать информацию о вспышке коронавируса, из-за чего погибли тысячи людей. Об этом госсекретарь сказал в эфире телеканала Fox News.

Кроме того, Помпео считает, что из-за сокрытия информации возникли большие проблемы для мировой и американской экономики.

«В наших отношениях с Коммунистической партией Китая по-прежнему нет полной прозрачности. Мы подозреваем, что до сих пор есть много того, о чем мы не знаем», — объявил Помпео, его цитирует газета «Известия».

По словам госсекретаря, Китай «заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере, перед США». Как именно КНР будет платить, Помпео не уточнил. Он заявил, что сейчас Штаты сконцентрированы на обеспечении безопасности граждан и снижении рисков для страны.

Кроме Китая, США обвиняют в кризисе и Всемирную организацию здравоохранения. Американские власти считают, что ВОЗ, как и Китай, не сделали того, что были обязаны сделать. 15 апреля президент США Дональд Трамп приостановил финансирование организации.

Minval.az