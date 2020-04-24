Президент ЮАР Сирил Рамафоса решил надеть медицинскую маску и запутался.

Видео опубликовано на YouTube-канале Sm Ve.

На кадрах видно, что сначала южноафриканский лидер случайно закрыл маской себе глаза, при этом ее резинки соскальзывали с его ушей. После нескольких попыток президент смог верно надеть защитное средство.

Перед этим Рамафоса объявил, что с 1 мая в ЮАР будет ослаблен ряд карантинных мер, которые ввели 26 марта в связи с пандемией коронавируса нового типа. При этом границы страны будут оставаться закрытыми. Всего в стране почти 4 тысячи зараженных, 75 человек погибли.

Minval.az