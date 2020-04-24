Китайские ученые более 10 лет проводили безумные эксперименты с коронавирусом в лаборатории в Ухане. Об этом заявил в интервью «Московскому комсомольцу» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, профессор Петр Чумаков.

По его словам, специалисты уханьской лаборатории занимались разработкой различных вариантов коронавируса якобы в целях изучения их патогенности. «Они делали совершенно безумные, на мой взгляд, вещи: к примеру, вставки в геном, которые придавали вирусу способность заражать клетки человека», — рассказал российский ученый.

Он допустил, что в Ухане могли работать над созданием вакцины от ВИЧ, не имея никакого злого умысла. «Хотя никто не исключает, что за спиной ученых стояли кураторы, которые направляли действия в другом, нужном им направлении», — добавил Чумаков.

Как отметил эксперт, пока не стоит никого обвинять, однако необходимо провести серьезное расследование. По его мнению, существует вероятность, что в итоге в распространении вируса обвинят отдельных китайских ученых. «Но не исключено, что среди виновных могут оказаться и американские консультанты», — предположил он.

Ранее в апреле нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье, получивший международную премию за открытие ВИЧ, заявил, что коронавирус был создан в лаборатории. По его словам, SARS-CoV-2 разработали молекулярные биологи, добавив в него частицы ВИЧ, пытаясь создать вакцину против СПИДа.

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