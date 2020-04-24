В австралийском Квинсленде собака породы неаполитанский мастиф родила 21 щенка — рекордное для страны количество. Об этом пишет местный портал 7news.com.au.

Вначале четырёхлетняя домашняя любимица по кличке Shadow родила трёх щенят. Хозяин забеспокоился о состоянии здоровья собаки и отвёз её в ветклинику, где врачи обнаружили, что Тень готовится стать мамой ещё для 18 малышей. Ей пришлось экстренно делать кесарево сечение.

«Мы сделали рентген Тени сразу после её поступления в клинику, чтобы понять, всех ли щенков она родила. И на снимке с удивлением обнаружили ещё более десяти малышей, готовых появиться на свет», — рассказала ветеринар Патриция Циммерман.

На проведение операции команде медиков понадобилось всего 45 минут. Теперь Тень восстанавливается дома в окружении своих малышей.

Несмотря на впечатляющее количество щенков, Тени всё же не удалось установить мировой рекорд. Он принадлежит другому неаполитанскому мастифу, из Британии. В 2004 году эта собака дала жизнь потомству из 24 кутят.



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