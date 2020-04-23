Затянувшийся у многих период самоизоляции предоставил возможность взглянуть на свою жизнь с другой стороны и дал время предаться воспоминаниям. Не стала исключением и известная американская актриса Дженнифер Лопес, которая вспомнила о том, как получила роскошное кольцо от своего бывшего возлюбленного Бена Аффлека.

И хотя с того момента прошло уже довольно приличное количество времени и эти отношения уже стали историей, воспоминания вспыли после того, как Лопес со своими детьми стали пересматривать мюзиклы с участием Барбры Стрейзанд. Как пишет сетевое издание «Актуальные новости», именно она 20 лет назад во время оскароносной вечеринки высказала свое восхищение драгоценностью.

«Я познакомилась с ней на оскаровской вечеринке много лет назад, и в то время я была помолвлена с Беном Аффлеком. Она очень увлекалась бриллиантами, о чем я не знала. Бывший возлюбленный подарил мне розовый бриллиант, который получил много внимания от прессы. Мне очень оно понравилось, не поймите меня неправильно, поэтому живая легенда и подошла ко мне, сказав, а можно ли ей посмотреть кольцо», — вспоминает Дженнифер Лопес события двадцатилетней давности.

Также актриса отметила, что тогда была очень взволнована и буквально потрясена встречей со знаменитостью мирового уровня.

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