Сокращение потребления нефтепродуктов в Европе из-за пандемии коронавируса вынуждает местных переработчиков пересматривать состав продуктовой корзины. Европа традиционно является основным рынком сбыта российской нефти, но саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оттесняет поставщиков.

Так, в Северо-Западной Европе Saudi Aramco установила контрактную стоимость апрельских партий Arab Light на уровне скидки 10,25 долларов США к Brent, в то время как в марте скидка на сорт в регионе составляла лишь 2,25 доллара США, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Argus.

Многие европейские переработчики решили воспользоваться низкой ценой и закупили партии саудовской нефти. Поставки выросли на заводы Shell, Total, австрийской OMV, испанских Repsol и Cepsa и других. Отгрузки саудовской нефти в Нидерланды, где находятся крупные нефтехранилища, в апреле могут составить около 1,42 млн тонн, что вдвое больше мартовского уровня. За этот период общий объем партий Urals, напротив, снизится на 41%, до менее 935 тысяч тонн.

«В связи с сохранением больших скидок на майские партии саудовской нефти к эталону участники рынка ожидают, что европейские переработчики продолжат активные закупки ближневосточного сырья», — сообщает Argus.

Saudi Aramco в апреле нарастила экспорт в Польшу: в порт Гданьск, как ожидается, поступит почти 500 тысяч тонн по сравнению с 398 тысяч т в марте, пишет Argus со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa. При этом, в начале апреля в Гданьск была поставлена только одна партия Urals объемом 66,5 тысяч т, против пяти морских партий Urals общим объемом почти 377 тысяч т месяцем ранее. «Впрочем, основные объемы российской нефти продолжат прокачиваться в Польшу по трубопроводу «Дружба» в рамках долгосрочных контрактов», — поясняет Argus.

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