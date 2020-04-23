«Для лиц, у которых идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN) пассивный, на получение единовременной выплаты ограничений нет».

Об этом сказал заместитель начальника Главного управления по вопросам экономического анализа и учета Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Намиг Даргяхов, комментируя случаи отказа лицам, зарегистрированным в качестве безработных и имеющим VÖEN, в предоставлении единовременных выплат, осуществляемых в связи с введением особого карантинного режима в период пандемии коронавируса (COVID-19).

По его словам, оснований требовать аннулирования пассивного VÖEN физического лица для предоставления единовременной выплаты нет.

«Наличие у гражданина VÖEN не должно автоматически восприниматься как наличие у него дохода, прибыли. Для этого необходимо работать», — передает его слова АПА.

Minval.az