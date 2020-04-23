В Турции продается остров Кучук-Орак в Эгейском море, сообщает Hurriyet Daily News.

Остров площадью 22,6 гектара расположен в провинции Мугла, недалеко от курортного города Бодрум. Это место до пандемии коронавируса было популярно у туристов, туда ежедневно причаливали прогулочные катера.

На его территории расположена роскошная вилла площадью 500 квадратных метров и еще одно здание в 150 квадратных метров. Там есть оливковая роща — 350 деревьев.

Это охраняемая природная зона, новое строительство там запрещено.

Собственники хотят продать его за 125 миллионов турецких лир (около 18 миллионов долларов).

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