Цены на нефть марок Brent и WTI пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ВМС наносить удары по военным катерам Ирана, если они будут препятствовать действиям американских кораблей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:00 по бакинскому времени фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 22,25 долларов, показав рост на 9,1 процента. Нефть WTI торгуется в пределах 15,7 долларов за баррель, подорожав на 14,5 процентов.

Главный аналитик по сырьевым рынкам ING Уоррен Пэттерсон сказал FT, что опасения по поводу роста напряженности в Персидском заливе окажут, однако, лишь временную поддержку рынку, учитывая огромный избыток предложения нефти.

Minval.az