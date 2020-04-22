Мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть, по разным оценкам, спрос упал на 20-30 млн баррелей в сутки, заявил на встрече с лидерами фракций Госдумы министр энергетики РФ Александр Новак.

«На сегодня мы находимся в самой активной стадии снижения мирового спроса на нефть, и по разным оценкам это достигает порядка 20-30 млн б/с», — сказал он, отметив, что по мере выхода мира из карантинов ситуация будет улучшаться.

«Конечно, этот момент сегодня самый глубокий — падение спроса, но тем не менее, он не будет постоянным, мы надеемся, что по мере снятия ограничительных мер спрос будет расти, и это должно стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках», — добавил он, отметив важность в этой связи решения стран ОПЕК+ о снижении добычи.

Он напомнил, что по оценкам Минэнерго, вместе со снижением добычи странами ОПЕК+ на 9,7 млн б/с, более 10 стран из числа G20 могут снизить добычу нефти, в том числе из-за падения цен на нефть, и в мае с рынка может таким образом уйти порядка 15-20 млн б/с.

«Ситуация достаточно волатильная, рынки никогда в такой ситуации не жили, очень много спекулятивных моментов, в том числе при торговле фьючерсными контрактами — это в основном бумажные контракты, и объемы торговли такими контрактами в сотни раз превышают объем даже производимой нефти», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

«Прогнозируется достаточно серьезное заполнение нефтехранилищ во всем мире. Учитывая, что нефтяные рынки все-таки локальные, мы последние дни наблюдали серьезную волатильность цен на нефть WTI», — добавил он, отметив, что это связано с американской ситуацией на рынке, там достаточно мало мощностей по хранению и возможности отправки нефти на другие рынки. «В результате при закрытии майских фьючерсов наблюдалась даже отрицательная цена на нефть WTI в последние часы торговли», — напомнил Новак.

«На мой взгляд, такая волатильная ситуация еще будет продолжаться некоторое время, пока не заработает сделка ОПЕК+ с 1 мая и не заработают меры, связанные со снижением ограничительных мер, то есть будет восстанавливаться спрос», — сказал министр.

Minval.az