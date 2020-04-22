Голливудский актер Брэд Питт выступил в передаче Some Good News Джона Красинского в качестве приглашенного эксперта, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.
Звезда недавнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», за роль в котором он получил «Оскара», высовывается с балкона своего дома и отвечает на вопрос ведущего о том, какая сейчас погода.
«Кажется, хм… вроде ничего», – комментирует Питт и исчезает в доме.
Его появление в передаче, главная идея которой – сообщение зрителям только хороших новостей, было неожиданным для зрителей.