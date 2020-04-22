Голливудский актер Брэд Питт выступил в передаче Some Good News Джона Красинского в качестве приглашенного эксперта, передает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Звезда недавнего фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», за роль в котором он получил «Оскара», высовывается с балкона своего дома и отвечает на вопрос ведущего о том, какая сейчас погода.

«Кажется, хм… вроде ничего», – комментирует Питт и исчезает в доме.

Его появление в передаче, главная идея которой – сообщение зрителям только хороших новостей, было неожиданным для зрителей.

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