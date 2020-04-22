Проблема нехватки места в нефтехранилищах может быть решена за счет вагонов-цистерн, однако такой вариант маловероятен, считает аналитик Cowen Мэтт Элкотт, которого цитирует «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

По его оценке, мощности хранения железнодорожных цистерн в Северной Америке в настоящий момент составляют около 25 млн баррелей и могут быть увеличены в ближайшие недели. В регионе имеется по меньшей мере 30 тыс. цистерн для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей объемом более 30 тыс. галлонов (714 баррелей) каждая.

Элкотт отмечает, что американские железнодорожные компании пока не комментировали эту идею, и у него нет свидетельств того, что нефть уже направляется на хранение в цистерны.

«Основываясь на информации, полученной от наших источников, мы пока не располагаем информацией, подтверждающей, что нефть направляется на хранение в цистерны, а владельцы оборудования, по всей видимости, не получали запросов от потенциальных клиентов», — отметил он.

Minval.az