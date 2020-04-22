«Прозвучавшие во вторник заявления глав МИД России и Армении по Карабаху напоминают театр абсурда. А тот факт, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в ходе видеоконференции с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ обсудили пандемию коронавируса, является странным».

Об этом в беседе с Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров.

Дипломат напомнил, что вчера прозвучали старые заявления, но тем не менее, немного выбилось из общего ряда истеричное и торопливое заявление главы армянского МИДа. Но и его новым не назовешь.

«Все параметры урегулирования, которые там были озвучены, примерно соответствуют тому, о чем велись переговоры с ныне экс-президентом Армении Левоном Тер-Петросяном. Никакого иного необычного компонента я не видел», — отметил Зульфугаров.

Касаясь заявления Лаврова, дипломат отметил, что оно исходит из той идеи, что в период острого политического, экономического и финансового кризиса, все это серьезно затронуло и саму Россию, и образовалась своеобразная пауза в международных отношениях.

«В качестве напоминания о себе, была выбрана тема, в которой между Западом и Россией наблюдается меньше всего противоречий. Кроме того, было необходимо остановить тенденцию понимания общественности региона – как азербайджанской, так и армянской – что мы остались наедине друг с другом и региональные проблемы сегодня не являются первоочередными ни для какой сверхдержавы. И тем более, они не могут быть актуальными для России, где наблюдается острый внутриполитический, экономический и финансовый кризис. А потому для перелома данной тенденции и разыграли это театральное представление, которое ничего, кроме как улыбки, вызвать не может. Единственное, о чем можно сожалеть, это то, что армянское руководство не осознает этого факта. Истеричное заявление Мнацаканяна говорит о том, что они своими популистскими заявлениями, после прихода к власти Пашиняна, окончательно ввели в заблуждение свою общественность. И они готовы продолжить данную политику попытки аннексии оккупированных территорий и в дальнейшем, несмотря на свои экономические, политические и военные возможности. Армянская элита ведет регион и народы двух стран к войне. Мы можем сожалеть об этом, но мы должны понимать это и быть готовы к такому развитию ситуации», — добавил Зульфугаров, который также отметил, что мотивация проармянских действий Лаврова известна давно.

«Осознание того, что мы остались наедине, что переговорный процесс — это не способ решения проблемы, и, в частности, оккупированных территорий, возвращения перемещенных лиц, и ситуация, упомянутая Лавровым, приводит к тому, что для Азербайджана актуальными становятся иные пути решения конфликта. И, прежде всего, действий в рамках Устава ООН, где упоминается о праве на отпор агрессору.

Для того, чтобы возобновить имитацию хоть чего–то похожего на переговоры, был и предпринят данный театр абсурда, сфабрикованный неумело и некачественно. Мы знаем реакцию на этот абсурд и в Азербайджане, и в Армении. Подобным старым штампам посредников никто уже не верит.

Далее: Лавров хотя и излагает правильные вопросы в смысле процесса урегулирования, но они были правильными и 25 лет тому назад, и сейчас остаются таковыми. Но за 25 лет не были выработаны механизмы обуздания агрессора, и Россия этого не предлагает. Более того, как бы не соглашаясь с агрессором в лице Армении, Россия выделяет Еревану кредиты на приобретение вооружения. Разве в этом есть логика? Армяне говорят, что не согласны с посредником, и в то же время этот посредник выделяет кредиты на приобретение оружия, которое позволяет армянам чувствовать себя уверенными при проведении политики аннексии оккупированных территорий Азербайджана. А потому театр, который нам показали, никого не может ни убедить, ни обмануть, и ситуация будет развиваться своим естественным путем. Россия будет погружаться в свои проблемы, и все меньше будет интересоваться региональными вопросами. И как я ранее сказал, Азербайджан и Армения окажутся один на один, лицом к лицу. Что собственно и происходит сейчас», — резюмировал Тофик Зульфугаров.

Бахтияр Сафаров

Minval.az