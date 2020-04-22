Стоимость российской нефти Urals с поставкой в Роттердаме опустилась ниже 10 долларов. По состоянию на вечер вторника, 21 апреля, она торговалась на уровне 9,5 доллара за баррель, сообщает The Bell.

Цена на Urals рассчитывается с дисконтом от стоимости эталонного сорта Brent, который начал падать во вторник в ночь на среду, 22 апреля, торговался на уровне 15,98 доллара за баррель. Это минимум с 1999 года.

По состоянию на 11:00 июньский фьючерс на Brent стоит 16,75 доллара за баррель, а американский WTI — 10,71 доллара. Падение нефтяных котировок связано с паникой по поводу переполнения хранилищ нефти.

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