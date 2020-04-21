Режиссер Дэвид Линч рассказал, какие позитивные стороны видит в пандемии коронавируса.

По словам автора сериала «Твин Пикс», которые приводит «Газета.ру» со ссылкой на The Hollywood Reporter, мир во время самоизоляции стал тише, мирнее и дружелюбней. «Я думаю, люди выйдут из этого испытания другими. Многие сейчас хотят вернуться к работе, но так просто этого не случится. Думаю, все продлится довольно долго, чтобы закрепить изменения в людях. На другой стороне все будут духовнее, добрее, дружелюбнее, заботливее», — поделился Линч, называя будущий мир великим.

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