ОПЕК в срочном порядке созывает телеконференцию министров во вторник, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источники агентства не уточнили, какие именно страны примут участие во встрече.

По данным источников агентства Reuters, в ходе видеоконференции министры также обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти, приступить к которому планировалось с 1 мая.

«Мы предложили немедленно начать выполнять условия сделки и не ждать до мая, а также остановить перепроизводство нефти», — сказал источник агентства.

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