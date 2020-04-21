Бывшие начальники управления упраздненного Министерства национальной безопасности Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов отпущены домой после 14-дневного карантина.

Об этом АПА сообщил адвокат Кямандар Насибов.

Он сказал, что оба генерала были выписаны из больницы особого режима.

Отметим, что 6 апреля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О помиловании ряда осужденных лиц».

Согласно распоряжению, от неотбытой части наказания были освобождены 176 человек старше 65 лет. Среди помилованных — генералы Човдаров Акиф Теймурхан оглу и Гурбанов Субахир Халыг оглу.

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