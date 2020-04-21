Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем. По словам бизнесмена, у группы есть ресурсы выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет.

«Я сижу в этом офисе, как капитан маленького кораблика, и смотрю, как он тонет. И ничего не могу сделать, никак повлиять на это невозможно», ‒ сказал Агаларов.

В Crocus Group работает 15 000 человек. Сейчас все объекты группы, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работают 2000 человек, закрыты. Каждый месяц компании группы выплачивают своим сотрудникам почти 1 млрд руб. По оценкам Агаларова, бизнес сможет «протянуть» еще месяц за счет новых кредитов, но как ситуация будет развиваться дальше, он не знает.

Отвечая на вопрос, может ли бизнес выжить без поддержки правительства, Агаларов ответил, что это невозможно. По его словам, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца. С начала апреля Crocus Group отправила 6000 сотрудников в вынужденный простой с сохранением двух третей оклада. По словам Агаларова, группа планирует сохранить персонал.

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