Стоимость нефти Brent продолжает падение, опустившись ниже $24.
В ходе торгов цена за баррель Brent упала до $23,91 за баррель.
Стоимость нефти Brent продолжает падение, опустившись ниже $24.
В ходе торгов цена за баррель Brent упала до $23,91 за баррель.
Дата: 2020/04/21 11:20
Раздел: Экономика
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