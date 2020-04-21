Главные святыни ислама в Мекке и Медине — Заповедная мечеть и мечеть Пророка — останутся закрытыми во время месяца мусульманского поста Рамазана, начало которого ожидается на этой неделе, сообщило Главное управление Саудовской Аравии по делам двух священных мечетей.

«Открытие двух святынь задерживается на время месяца Рамазана в рамках превентивных мер по предотвращению распространения коронавируса», — отмечается в сообщении управления в Twitter.

Мусульмане в отличие от ежегодной традиции не смогут во время Рамадана в этом году совершать там положенные пять раз в день молитвы и специальную молитву «таравих», которая читается только в Рамадан после ночной молитвы до зари.

Главные святыни мусульман были закрыты для посещения правоверных 20 марта, там провели полную дезинфекцию.

Minval.az