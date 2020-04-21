Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Июньский фьючерс нефти марки Brent в понедельник опускался до 25,38 доллара за баррель.

По состоянию на 04.07 по бакинскому времени цена майских фьючерсов на WTI дорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель.

Minval.az