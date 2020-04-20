Многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

По его словам, половина топлива уходит на то, чтобы вернуть ступени ракеты Falcon-9 от SpaceX на Землю. «То есть реально ракета, которая может вывести более 20 тонн полезной нагрузки, выводит примерно в два раза меньше, а остальное съедает сама ракета на возвращение. Поэтому это экономика такая, специфическая», — сказал он.

Также Рогозин указал на сложность и дороговизну обслуживания многоразовых ракет, а также на необходимость чистить и проверять на повреждения кислород-керосиновые двигатели ракет Илона Маска после каждого пуска.

«Это красивая инженерная идея, она нам всем нравится, но пока мы не видим возможности следовать этому примеру, потому что наши ракеты действительно эффективные, они с высочайшей степенью надежности и с прекрасной статистикой», — резюмировал он.

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