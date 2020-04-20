Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что осталась без денег. Из-за коронавируса все её концерты отменились, а финансовую подушку артистка не накопила.

— Деньги закончились. А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орёт голодный, — призналась Буланова в эфире телеканала НТВ.

Певица рассказала, что не получает никаких выплат от государства. Кроме того, Буланова купила квартиру в ипотеку и теперь должна выплачивать кредит, чтобы за неуплату ей не выписали штраф. Благодаря материнскому капиталу размер выплат удалось уменьшить, однако даже небольшие взносы артистка делать сейчас не имеет возможности. Вдобавок ко всему из-за эпидемии коронавируса её старший сын потерял работу, а младший ещё слишком мал, чтобы зарабатывать самостоятельно. Буланова пошутила, что если не умрёт от коронавируса, то может умереть от голода.

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