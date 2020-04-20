Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае упала на -315,87%, до минус $39,44 за баррель по состоянию на 21:40 мск (22.40 — бак.вр.). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Эксперт Центра энергетики московской школы управления «Сколково» Екатерина Грушевенко считает, что это беспрецедентный случай для финансового рынка.

«На физическом рынке хранилища не переполнены и предпосылок для такого пике не было. Вероятно дальше стоит ожидать разбирательств, почему торги не были остановлены раньше. На физическом рынке вряд ли стоит ожидать продажи нефти за доплату», — цитирует ее РБК.

Цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне на лондонской бирже ICE также снижаются на 19%, до $21,1 за баррель. Контракты на более позднюю поставку американской нефти поддерживаются надеждами, что постепенное снятие карантинных мер во многих странах приведет к повышению спроса на сырье, сообщила газета Financial Times.

Ограничения, введенные во многих крупнейших экономиках мира для предотвращения распространения коронавируса, привели к тому, что спрос на нефть упал почти на треть. Падение нефтяных котировок продолжилось, несмотря на сделку ОПЕК+ по сокращению поставок примерно на 10% от мировых объемов добываемой нефти. Участники соглашения планируют ограничивать добычу до апреля 2022 года в рамках усилий по стабилизации цен. Сделка начнет действовать в мае.

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