Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на 94,4% — до $1,02 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на 21:34 (GMT+4), передает ТАСС.

Согласно информации «Лайфа», как свидетельствуют данные торгов, недолго чёрное золото предлагалось по 16 центов «за бочку», а позже цена достигла очередной исторической метки — 0,0 доллара за баррель, но моментально выросла до уровня $0,35 за баррель.

Падение стоимости, и без того невысокой, произошло всего за пару часов — графики обрушились примерно с 10 долларов за баррель.

Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 99,98%, до $00,00 за баррель по состоянию на 20:56 мск (21.56 — бак.вр.). Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Цены на американскую нефть WTI упали до минимальной отметки более чем за 30 лет. Спрос на сырье резко снизился во всем мире после введения карантинных мер, принятых с целью остановить распространение коронавируса.

Дальнейшее движение нефтяных котировок будет зависеть от мер против распространения вируса, считают в Райффайзенбанке. В апреле дальнейшее снижение цен на нефть может продолжиться, так как сделка ОПЕК+ действует только с мая, а восстановление спроса скорее стоит ждать ближе к июню.