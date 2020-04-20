Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в понедельник констатировал, что вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС остается нерешенным.

«Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, который пройдет 23 апреля в формате видеоконференции», — говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

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